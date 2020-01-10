Перед Россией поставлена задача укрепить статус одной из лидирующих морских держав

Перед Россией поставлена задача не просто сохранить, но и укрепить статус одной из лидирующих морских держав в ХХI веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию военно-морского флота в Севастополе.

По словам главы государства, в последнее время развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, выделялись значительные финансовые средства/ И скоро доля современного вооружения на флоте достигнет 70%. Но останавливаться на достигнутом нельзя: в проектировании и строительстве кораблей необходимо применять все современные технологии, включая 3D-моделирование, модульные системы и унификацию вооружения, цититрует президента РИА «Новости».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.01.20

В администрации Симферополя не все знают, как звали основателя города. / Украина потребовала от Израиля не трогать «антисемитских свиней». / Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»