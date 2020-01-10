Правительство Севастополя не спешит отчитываться об исполнении нацпроектов

В правительстве Севастополя не смогли назвать процент исполнения национальных проектов по итогам 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе реализуется 11 из 12 национальных проектов, действующих в России. «Ридус» направил в департамент экономического развития Севастополя официальный запрос и получил ответ, что чиновники пока сами не в курсе итогов работы.

«На сайте правительства Севастополя в начале 2020 года будет размещена интересующая вас информация», – цитирует издание ответ пресс-службы и предполагает: «Возможно, правительство просто не хочет публично демонстрировать еще одну проблему, полученную от предшественников, но так и не устраненную». И напоминает, что кассовое исполнение федеральной целевой программы в Севастополе (на ее реализацию городу в минувшем году было выделено около 3 млрд рублей) по итогам 2019 года составило 62%, а фактическое – 56%. Эти цифры соответствуют показателям 2018 года.

На итоговой пресс-конференции в декабре врио губернатора Михаил Развожаев о реализации нацпроектов упомянул вскользь, отметив, что кассовое исполнение составляет 80%, а – фактическое 60%. Но не уточнил, перенесена ли часть финансирования на следующий год, и какая сумма освоена реально.

Между тем, перенос части средств, выделенных на ФЦП, на следующий год является обычной практикой: таким образом региональные власти сокращают сумму, которую нужно реализовать, и тем самым повышают процент освоения. Не исключено, что аналогичные схемы используются и для отчетов по нацпроектам.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.01.20

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