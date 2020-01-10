Крым расширяет международное авиасообщение

В Крыму заявили о готовящемся открытии авиасообщения с Арменией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регулярные рейсы из Симферополя в Ереван и обратно планируется организовать в марте текущего года. Росавиация уже выдала разрешение на полеты и согласовала маршрут одной из авиакомпаний, сообщает РИА «Новости».

Первоначально из Крыма в Армению будут летать два самолета в неделю. При наличии спроса рейс может стать ежедневным.

Симферополь, Лиана Макоба

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