Крым расширяет международное авиасообщение

В Крыму заявили о готовящемся открытии авиасообщения с Арменией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», регулярные рейсы из Симферополя в Ереван и обратно планируется организовать в марте текущего года. Росавиация уже выдала разрешение на полеты и согласовала маршрут одной из авиакомпаний, сообщает РИА «Новости».
Первоначально из Крыма в Армению будут летать два самолета в неделю. При наличии спроса рейс может стать ежедневным.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.01.20
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