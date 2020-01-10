Глава Севастополя повторяет ошибки своего предшественника

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев повторяет ошибки своего предшественника. Поведение двух градоначальников сравнили в соцсетях.

«В первый рабочий день губернатор Севастополя метал гром и молнии, – пишет telegram-канал «Город G». – Показательные увольнения чиновников помладше, первый публичный наезд на Базарова и грозное «Совсем страх потеряли уже!» – очередной этап исторической губернаторской спирали в Севастополе.

Овсянников на этом этапе (полгода – год у власти) так же демонстративно на аппаратном увольнял директора Севавтотранса, а всех рядовых сотрудников ведомства лишил премии, требовал служебных расследований в отношении Титова, Борисенко, Штопа.

Ну а Базаров – традиционный мальчик для битья. Одних обещаний его «уволить, если...» за период технократа можно насчитать штук семь. Ему не привыкать».

Следующим шагом и.о. губернатора, полагают наблюдатели, станут подарки со смыслом подчиненным:

«Овсянников, например, дарил газонокосилку Чибисову – директору департамента горхоза за некошеные майские джунгли, – напоминает «Город G». – Предлагаем врио на выбор:

– метлу новому директору «Парков и скверов»,

– лопату Горелову (можно ту, которой высаживали деревья на Советской),

– перечень обязанностей депутата ЗС Щербаковой, балующейся балами.

Ну, и, конечно,

– топор для очередного самочетвертования Чалого. Куда ж без топора-то.

Все это скоро случится. История – спираль».

Меж тем, инсайдеры сообщают, что решение об отставке директора ГБУ «Парки и скверы» Федякина было принято еще осенью – просто искали ему на смену подходящую кандидатуру. А поводов для увольнения чиновников в Севастополе всегда более чем достаточно. И местные жители это прекрасно понимают.

Так что вчерашняя показательная «порка» играет Развожаеву скорее в минус, чем в плюс.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.01.20

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