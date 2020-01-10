СБУ схватила в Донбассе очередного «свидетеля» гибели малазийского Боинга

Украинские пограничники из состава «Операции объединенных сил» (бывшая АТО) в Донецкой области задержали жителя ДНР, которого объявили «сепаратистом, охранявшим место падения сбитого Боинга».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Штабе ООС.

По утверждению украинского командования, дончанин в 2014 году проходил службу в одном из подразделений ДНР.

«Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места крушения, сбитого российскими войсками самолета рейса «МН-17», – без обиняков заявляет украинская сторона.

При этом, украинские военные цинично добавили, что поймали «очередного свидетеля для Гааги».

Как отмечают эксперты, после недавнего обмена пленными «всех на всех» между Киевом и Москвой, Украина вновь прибегает к практике захвата заложников.

По мнению наблюдателей, захват «свидетеля» по малазийскому Боингу не случайно предпринят сразу после катастрофы украинского лайнера, в которой уже обвиняют иранские ПВО, имеющие на вооружении российский зенитно-ракетный комплекс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.20

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