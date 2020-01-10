«Грезы» о доступном Крыме: сколько стоит снег на Ай-Петри и розы в «Айвазовском»

Крымские власти не перестают рапортовать о росте турпотока, хорошем сервисе и доступных ценах на отдых, однако на деле их слова о дешевизне и комфорте выглядят, мягко скажем, лукавством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным регионального минтуризма, в период новогодних каникул в Крыму отдохнули более 200 тысяч туристов (190,2 тысячи за аналогичный период 2018 года).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что «туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены». «Это то, к чему мы стремимся», – подчеркнул Аксенов.

Однако, судя, по ценнику на популярных объектах, включая зимние развлечения, получается пока не очень.

К примеру, чтобы добраться и провести время на популярном в Крыму подобии горнолыжного курорта на Ай-Петри, понадобиться круглая сумма.

В зимний период проезд на гору разрешен только полноприводным автомобилям на зимней резине и с цепями. Те, кто не являются обладателями такого авто, могут доехать до Ялты на личном или общественном транспорте, а потом воспользоваться услугами счастливых владельцев внедорожников ( 400 рублей с человека) или снегохода (100 рублей – одна минута). Можно с комфортом доехать до Ай-Петри из самого Симферополя или Севастополя: 1000 – 1500 рублей с человека в обе стороны в зависимости от габаритов машины. При этом большинство опрошенных водителей и представителей турфирм, организующих такие поездки, не предусматривают детское автокресло – о нем родителям придется позаботиться самим. Кроме того, можно подняться на вершину при помощи канатной дорогой Мисхор – Ай-Петри (400 рублей со взрослых и 250 рублей – с детей в одну сторону) или канаткой на «26-м километре» (1000 рублей с человека). Последнюю недавно реконструировали, однако ценник отпугивает крымчан.

«1000 рублей – это очень дорого. Трасса всего 600 метров. В Терсколе (Приэльбрусье) ски-пас на день на подъемник с поляны Азау на последнюю станцию Гара-баши стоит 2000 рублей. Но там трасса – 6 км. Можно целый день по ней спускаться», – комментируют пользователи соцсетей.

Прокат снаряжения на Ай-Петри опустошит карман на 300 – 400 рублей. При этом некоторые фирмы просят оставить в залог за лыжи или сноуборд 20 000 рублей. Если нужен комплект одежды для катания на оных, то еще минус 1500 тысячи с человека.

Не в пользу Крыма и сравнение цен на проживание. Так, самый дешевый номер в отеле села Охотничье (на Ай-Петри) обойдется в 1200 рублей с человека за сутки. При этом в том же Терсколе проживание в двух или трехместном номере в уютном коттедже с душем, горячей водой, кухней и wi-fi в разгар сезона стоит 800 рублей c человека. Снять трехкомнатный дом на 6 человек на Ай-Петри предлагают уже за 20-35 тысяч рублей в сутки.

Спуск с гор не означает снижения цен. Прогуляться по прекрасному парку «Айвазовское» и полюбоваться цветением роз (и не только в середине зимы) в одноименном санатории в Партените стоит 600 рублей. Детский билет от 7 лет – 300 рублей. Если хочется заглянуть в недавно открытый Японский сад (1 га) на территории оздоровительного учреждения, придется заплатить еще 1000 рублей с каждого гостя. Скидок для детей нет. Для сравнения: вход в парк Рикуген (9 га) в Токио, являющийся самым известным японским парком мира, в переводе на российскую валюту стоит около 150 рублей.

Напоследок о ценах в распиаренном парке львов «Тайган». Отметим, что многим крымским домохозяйкам и пенсионеркам, отчаянно защищающим в соцсетях его скандального владельца, посетить детище Олега Зубкова не по карману. Вход в «Тайган» стоит 1000 рублей с человека. Льгот и скидок нет. Если гостям хочется еще более близкого знакомства с африканскими кошками, то за 4000 рублей львенка на полчаса принесут прямо в ваш номер в местном отеле, цены в котором тоже кусаются. Двухместный номер эконом класса – 3500 рублей в сутки. При этом душ и туалет общие на 3 номера. Зато завтрак включен.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, средняя стоимость проживания в номере эконом-класса в крымских гостиницах на новогодние каникулы составила 2000 рублей в сутки. «Сейчас цены немного упали и можно найти номер и за 1500 в сутки», – отметила Стамбульникова.

Симферополь, Январь, Оксана Мурзина

Симферополь, Январь. Другие новости 10.01.20

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