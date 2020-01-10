На Украине глухонемого паломника из Крыма обвинили в участии в незаконных военных формированиях

На Украине обвинили в участии в незаконных военных формированиях глухонемого паломника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Севастополя с детства является инвалидом по слуху. Мужчина верующий и отправился на Рождество в Киево-Печерскую лавру. А на обратной дороге его задержали в пункте пропуска «Чонгар». Севастопольца обвинили в том, что в 2014 году он участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Крыма: в качестве доказательства была использована фотография с медалью участника Русской весны.

Однако родственники мужчины утверждают, что из-за состояния здоровья он не мог состоять ни в отрядах самообороны, ни принимать участие в событиях весны 2014 года.

Тем не менее, мужчину отправили по арест на 2 месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.01.20

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