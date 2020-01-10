Президент России констатировал плачевное состояние крымского здравоохранения

Президент России Владимир Путин раскритиковал крымскую сферу здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совещании в Ялте глава государства отметил, что на полуострове сложился дисбаланс в сторону платной медицины, так как качественное бесплатное медобслуживание не гарантировано:

«Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, – цитирует президента РИА «Новости». – Причем, мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом – здесь хуже, чем в целом по России».

В числе прочего было отмечено, что не решаются вопросы лицензирования медучреждений. Глава государства потребовал конкретных предложений по улучшению ситуации в отрасли.

Отметим, крымчане неоднократно заявляли о неудовлетворительном медицинском обслуживании, очередях и невозможности попасть к узким специалистам или приобрести жизненно важные лекарства, однако в ответ чиновники каждый раз заявляли, что медицинское обслуживание осуществляется на уровне российских стандартов.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 10.01.20

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