Президент России потребовал стабилизировать цены в Крыму

Президент России Владимир Путин потребовал стабилизировать цены в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос высоких цен в РК поднимался неоднократно. Сначала проблему объясняли неудачной логистикой: перевозка товаров паромом стоила недешево. Власти обещали, что цены пойдут в низ после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

В 2018 году грузовики пошли на полуостров посуху, но цены не снизились. Тогда крымские власти объяснили: много автомобилями не привезешь, все изменится после открытия железнодорожной части Крымского моста.

Пассажирские поезда пошли в Крым 2 недели назад, грузовые начнут движение только с 1 июля текущего года. Но чиновники уже заявляют: ждать снижения цен после этого не стоит. Теперь все объясняется санкциями: дескать, крупные компании боятся заходить в Крым, поэтому все дорого.

«Нужно, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма, – заявил сегодня Владимир Путин на совещании в Ялте. – Для этого органам власти нужно работать в контакте с деловыми кругами. Развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Я прошу, уважаемые коллеги, делать это быстро без всяких административных проволочек».

Президент подчеркнул: «Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказываться на снабжении крымского рынка, его насыщения качественными доступными товарами, особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принято решение и определен конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия на полуостров. В Красногвардейском районе собираются построить крупный логистический центр, в котором можно будет хранить до 20 тысяч тонн продукции. Аксенов заверил, что открытие логистического центра в совокупности с грузовым железнодорожным сообщением и регулярными ярмарками позволит стабилизировать цены и «избежать спекуляций во время проведения курортного сезона».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 10.01.20

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