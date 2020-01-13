Вдоль побережья Крыма отменили пограничный режим

Порядок выхода судов и деятельности в прибрежной акватории Черного моря в границах России стал проще. Соответствующие поправки в законодательство внесла Федеральная служба безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по РК, изменения внесены в ведомственный приказ от 2007 года «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

В частности, в Черном море погранрежим отменен «в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12'12 северной широты, 33°08'48 восточной долготы), мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23'07 северной широты, 33°44'28 восточной долготы) – мыс Николая – мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00'46 северной широты, 35°57'19 восточной долготы) – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул».

Когда на указанные территории распространялся пограничный режим, владельцы плавательных средств обязаны были каждый раз, чтобы отойти от берега, сообщать пограничникам время и цель выхода в море с точным указанием точки выхода и возвращения. Теперь необходимость в этом отпала.

Таким образом в Крыму пытаются сделать более комфортным отдых жителей и гостей полуострова, а также облегчить жизнь тем, кто занимается прибрежным рыболовством.

Но за пределами указанных зон пограничный режим сохраняется, поэтому выходить из очерченного участка без уведомления соответствующих служб запрещено.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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