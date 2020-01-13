Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в СМИ

Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в прессе. Мониторинг провел Фонд защиты гласности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы исследования отмечают, что рейтинг строился на основе фактов задержания или нападения на журналистов без учета отказа в доступе к информации.
Всего в 2019 году на юге РФ зафиксировано 43 случая преследования СМИ и журналистов. 11 из них в Крыму. На втором месте Краснодарский край, на третьем – Дагестан.
Севастополь оказался на 6 месте: там в течение года зафиксировано 2 случая притеснения представителей прессы.
Симферополь, Анна Карпенко
Симферополь. Другие новости 13.01.20
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