На дорогах Крыма валяются миллиарды, но никто не хочет их поднять

Новый год в Евпатории начался с того, что управление капстроительства городской администрации в очередной раз констатировало: на конкурс по освоению 1 млрд 133 млн руб не подано ни одной заявки. Реконструировать часть улично-дорожной сети (Аллею Дружбы, Раздольненское, Черноморское, Красноярское и Лесное шоссе) города даже за такие деньги никто не хочет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два года назад Главгосэкспертиза одобрила документацию по проведению работ по реконструкции 16 участков магистральных улиц в городе Евпатории в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Конкурс – этап II, лот 2 – городская администрация пытается провести в пятый раз. В октябре 2018 года решение об определении поставщика было отменено, в декабре того же года был выявлен победитель. Работу поручили выполнить севастопольскому ООО «Элиткрымстрой» – за 1 млрд 64 млн. Но что-то пошло не так.

Сегодня база ЕГРЮЛ предупреждает: сведения об адресе «Элиткрымстрой» недостоверны. Три другие компании в разных городах Крыма, которыми руководит тот же Дмитрий Лебедев, находятся в стадии ликвидации.

Весь прошедший год «Элиткрымстрой» не работал, а судился – одни выбивали из него миллионные долги, к городским властям Евпатории имели претензии сами «победители».

Пока шли суды, местные СМИ гневно склоняли строителей этой компании – весной они сняли старый асфальт с дороги в Заозерное и к началу курортного сезона новый асфальт не положили. Затопленная дорога пришла в такое состояние, что в Заозерное отказывались ездить не только автобусы, но и таксисты, машины скорой помощи и специальный транспорт.

Суды продолжатся и в наступившем году, но вряд ли они ускорят строительство евпаторийских дорог – ведь в 2019 году конкурсы на их реконструкцию тоже проводили, и желающих не находилось.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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