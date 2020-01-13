В Крыму приватизируют оборонные заводы

В течение трех лет Министерство обороны России намерено передать в частные руки три оборонных предприятия, расположенных в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список, опубликованный на сайте правительства РФ, включены 13-й судоремонтный завод и 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота, а также 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.

Кроме того, акционированию подлежит Севморзавод – после завершения процесса предприятию обещают выделить 5 млрд рублей на обновление производственной базы.

До 2022 года должна быть завершена и приватизация феодосийского судостроительного завода «Море» – 100% акций планируется передать госкорпорации «Ростех».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.01.20

На дорогах Крыма валяются миллиарды, но никто не хочет их поднять. / Сенцов вывез сына из Крыма вопреки сопротивлению экс-супруги. / Ада Роговцева: Шендерович радостно плачет, едва заслышав «Героям – слава!». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»