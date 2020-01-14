За отдых в Крыму российская семья заплатила более 2 млн рублей

Крым оказался лидером среди российских курортов по сумме заплаченных за отдых денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ассоциации туроператоров России, семья, состоящая из 2 взрослых и 2 детей заплатила за проживание в четырехзвездочном отеле на Южном берегу Крыма 2 миллиона 79 тысяч рублей. Они провели в двухкомнатном номере с 1 мая по 30 сентября. В указанную сумму включено питание, но не учитывается стоимость дороги. В пересчете на 1 человека стоимость отдыха составила около 4 тысяч в день.

На втором месте коллективный тур в Сочи: 10 человек в начале июля провели 10 дней на 8-местной вилле. За отдых, включая завтраки и VIP-трансфер заплатили более 1,5 млн рублей.

Третье место занял тур по Байкалу: за 10 дней путешествия 3 человек по индивидуальному маршруту было заплачено 595 тысяч рублей. В стоимость были включены проживание в отеле в Иркутске, передвижения на частном катере, автомобиле, а также пешеходная часть маршрута с проводником-гидом.

Самый дорогой заграничный тур в 2019 году обошелся покупателям в 11,7 млн рублей (путешествие было организовано зимой и длилось 18 дней).

Семья из 4 человек часть времени провела на Сейшелах, где отдыхала в отелях класса Deluxe (в первом по системе питания All Inclusive, во втором – с завтраками). В счет были включены Т процедура Fast Track в аэропорту и трансфер на вертолете до отелей.

Потом семья переехала в ОАЭ, где тоже поселилась в deluxe-отеле (с завтраками). Тур предусматривал индивидуальный трансфер на Rolls Royce и Mercedes C-Class, а также индивидуальную экскурсию «Cафари в пустыне».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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