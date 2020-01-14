В Крыму обнаружили тайник с боеприпасами

В Крыму нашли тайник с боеприпасами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, схрон обнаружили в заброшенной хозяйственной постройке в селе Заветное Ленинского района на берегу Керченского пролива.

В деревянном ящике находились более двухсот патронов калибра 7,62 мм, граната Ф-1, три гранаты РГ-42 и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

Кто и зачем спрятал боеприпасы, пока не известно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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