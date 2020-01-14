Крымский дезертир пытался сбежать на Украину

В Крыму осудили военнослужащего за самовольный уход с места службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в военном следственном управлении Следственного комитета России по Черноморскому флоту, инцидент произошел 11 августа прошлого года. Рядовой ушел из войсковой части 24930 и более месяца скрывался в одном из садовых товариществ Севастополя. А затем решил сбежать на Украину: около 17 часов 13 сентября 2019 года он прибыл в пункт пропуска «Армянск», где его задержали сотрудники военной полиции.

Кстати, в 2009 году парень был осужден Армянским городским судом по статьям УК Украины за кражу со взломом.

На этот раз его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). И приговорили к одному году лишения свободы условно.

Симферополь, Лиана Макоба

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