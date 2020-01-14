Сотрудника Госкомрегистра Крыма обвинили в покушении на мошенничество

Сотрудника Госкомрегистра Крыма обвиняют в покушении на мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела приема и выдачи документов Сакского районного управления Госкомрегистра.

Он предложил учредителю частного предприятия заплатить 300 тысяч рублей за помощь в регистрации права собственности на объект незавершенного строительства. В качестве посредника при получении денег чиновник подрядил своего знакомого. При передаче части заявленной суммы посредника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Сотрудник Госкомрегистра обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения и в крупном размере. По ходатайству следствия он находится под подпиской о невыезде, посредник заключен под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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