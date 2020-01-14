Европейские фермеры указали Зеленскому на антиконституционность запрета продажи земли иностранцам

Работающие на Украине западноевропейские агропредприятия обратились к президенту, премьеру и Верховной раде Украины с требованием отменить запрет на продажу сельхозземель иностранцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом письме, подписанном представителями 25 европейских агрофирм.

Иностранные сельхозпроизводители указывают на несоответствие запрета основному закону Украины.

«В соответствии с принципом равенства, государство выступает гарантом равной защиты всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, путем непредоставления преимуществ в защите прав одном из субъектов хозяйствования, поскольку каждый субъект наделен тем же объемом прав и может отстаивать в определенном законом порядке.

Все субъекты права собственности равны перед законом в осуществлении им своих прав и обязанностей», – подчеркивается в письме европейских агромпромышленных компаний.

«Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в селах.

Много полей пришлось рекультивировать и даже выкорчевывать кусты и деревья. Плоды этой работы потом будут пожинать другие», – возмущены иностранные фермеры и требуют предоставить право на выкуп земли хотя бы тем иностранцам, которые уже работают на Украине в течение трёх лет.

Напомним, против инициированного командой Зеленского закона о свободной продаже земли выступают все оппозиционнные партии и подавляющее большинство украинских фермеров, которые опасаются, что «народное достояние» уйдёт за бесценок иностранным агрохолдингам.

Что касается объявленного Зеленским «запрета» на продажу земли иностранцам, то, по мнению экспертов, в законе существует масса обходных схем, с помощью которых западные агрофирмы без труда получат земли в своё распоряжение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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