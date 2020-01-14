Европейские фермеры указали Зеленскому на антиконституционность запрета продажи земли иностранцам

Работающие на Украине западноевропейские агропредприятия обратились к президенту, премьеру и Верховной раде Украины с требованием отменить запрет на продажу сельхозземель иностранцам.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом письме, подписанном представителями 25 европейских агрофирм.
Иностранные сельхозпроизводители указывают на несоответствие запрета основному закону Украины.
«В соответствии с принципом равенства, государство выступает гарантом равной защиты всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, путем непредоставления преимуществ в защите прав одном из субъектов хозяйствования, поскольку каждый субъект наделен тем же объемом прав и может отстаивать в определенном законом порядке.
Все субъекты права собственности равны перед законом в осуществлении им своих прав и обязанностей», – подчеркивается в письме европейских агромпромышленных компаний.
«Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в селах.
Много полей пришлось рекультивировать и даже выкорчевывать кусты и деревья. Плоды этой работы потом будут пожинать другие», – возмущены иностранные фермеры и требуют предоставить право на выкуп земли хотя бы тем иностранцам, которые уже работают на Украине в течение трёх лет.
Напомним, против инициированного командой Зеленского закона о свободной продаже земли выступают все оппозиционнные партии и подавляющее большинство украинских фермеров, которые опасаются, что «народное достояние» уйдёт за бесценок иностранным агрохолдингам.
Что касается объявленного Зеленским «запрета» на продажу земли иностранцам, то, по мнению экспертов, в законе существует масса обходных схем, с помощью которых западные агрофирмы без труда получат земли в своё распоряжение.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.01.20
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