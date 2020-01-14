Пассажирка поезда «Москва – Симферополь» выбросила 10-месячного ребенка

Пассажирка поезда «Москва – Симферополь» спустила с лестницы 10-месячного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФ, 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Взрослые всю дорогу отмечали грядущий отдых в Крыму. Незадолго до Керченского пролива женщина в одном бюстгальтере вышла из купе с младшей дочерью на руках и бросила ее на лестницу между этажами вагона.

Ребенка подобрала старшая девочка. А соседи по вагону вызвали начальника поезда. На ближайшей станции семью сняли с маршрута и доставлена в дежурную часть линейного отдел полиции. Младшего ребенка отправили в центральную районную больницу, старшего – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних, проведя с женщиной и её сожителем профилактическую беседу, составили в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, основанием для которого послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время дети находятся со своими законными представителями. Сотрудниками группы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Крымская направлены сообщения в органы системы профилактики по месту жительства», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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