Одобрено Добрыней: площадь застройки главного парка Симферополя увеличат в 2 раза

В Симферополе состоялись общественные слушания по проекту застройки парка имени Гагарина. Общественность была представлена десятком горожан. Тему «закопали» в вопрос о кооперативных гаражах – то ли городские власти не считают застройку парковой зоны серьезной проблемой, то ли все уже давно решено, а слушания проводили для отвода глаз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парк уже «подвинула» компания «Консоль», принадлежащая семье спикера Госсовета РК Константинова и построившая комплекс «Гагаринский».

Теперь рядом с ним – буквально на берегу реки Салгир – построят еще одну жилую высотку. Закрыв обитателям элитных 16-этажек «Консоли» (которые позиционируются на «жилье для взыскательных людей») вид на реку. И откусив солидную часть прогулочной зоны.

Имя застройщика держат в секрете – его не упоминают в официальных документах, а во время слушаний название компании ни разу не прозвучало.

И этот «мистер Икс», точнее – его представитель, попросил увеличить площадь застройки в 2 раза и в такой же пропорции сократить расстояние от высотки до границ смежного земельного участка. Оба запроса противоречат законодательству: увеличивать коэффициент застройки можно не более чем на 10%, а минимальное расстояние до смежной территории не может быть меньше 10 метров. В данном же случае его хотят сократить до 5 метров, что сделает невозможным проезд пожарных машин.

Однако застройщика противоречие его планов закону не смущает – подобные вольности объясняются заботой об удобстве будущих жильцов. Подобным же образом объясняют и идею устроить парковку у одного из символов крымской столицы – скульптуры «Три грации»: один из подъездов будет выходить прямо на эту композицию, и жильцам будет удобно оставлять машины под своими окнами.

Протесты немногочисленной общественности на ход слушаний не повлияли – регламент не предусматривал голосования.

Кстати, при Украине территория, о которой идет речь, имела статус общественно-деловой зоны. Там собирались построить ледовый дворец. Но в 2016 году комиссия по правилам землепользования изменила статус участка на Ж4, подразумевающий многоэтажную жилую застройку. Комиссия заседает в закрытом режиме – журналистов туда не пускают. Зато в ее работе принимает активное участие председатель комитета Государственного Совета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Принимать окончательное решение по вопросам, прозвучавшим на общественных слушаниях, должна глава администрации Симферополя Елена Проценко. Но вряд ли у нее сложится особое мнение по проекту, уже, по сути, одобренному свояченицей главы Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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