Зеленский отправит в Ирак 20 военных на подмогу НАТО

Украина договорилась с НАТО о поддержке операции Североатлантического альянса в Ираке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба уже уведомил об этом заместителя генсека НАТО по вопросам операций Джона Манзу от лица президента Украины Владимира Зеленского.

В Киеве утверждают, что Джон Манза «приветствовал» данную инициативу и «отметил значимость» украинского присутствия в рамках миссии НАТО в Ираке.

Вице-премьер Кулеба сообщил, что Украина направит 20 своих военнослужащих.

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