В Крыму складывается напряженная ситуация с водными запасами: из-за осенней засухи и небольшого количества осадков, выпавших в первой половине зимы, полуостров уже весной рискует столкнуться с серьезными проблемами. Сегодняшних запасов хватит на ближайшие 3 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», осадков в текущем сезоне в целом выпало на 30% ниже нормы. Недобор в Крымских горах составил 45%. В районах основных рек количество осадков в декабре колебалось в пределах 11% – 66% от нормы.

В результате суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока в течение декабря сократился на 6,3 млн кубов – до 92,98 млн кубометров.

На сегодняшний день наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма наполнены на 30%, водохранилища естественного стока – на 39%.

На большинстве рек сохраняется низкая водность. Особенно это актуально для Бахчисарайского, Белогорского, Симферопольского района и Южного берега, где реки являются основными питьевыми источниками.

На реках Черная, Дерекойка, Демерджи, Малый Салгир, Коккозка, Биюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш приток оценивается в 50% – 71% от нормы; на реках Кучук-Карасу и Су-Индол – 7% – 8% нормы, а на остальных реках преимущественно в пределах 21% – 42 % нормы.

Напомним, Крым потребляет около 900 млн кубометров воды в год. Разведанные и оцененные запасы подземных вод с минерализацией до 1,5 граммов на литр, за счет которых, в основном питается север полуострова, составляет 386 млн кубметров в год.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.20

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