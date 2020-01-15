Украина определила новый порядок назначения руководителей учреждений культуры в Крыму и ЛДНР

В Киеве определили новый порядок назначения руководителей учреждений культуры в Крыму. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла накануне во втором чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, пока полуостров находится под контролем России, директоров музеев, клубов, театров и так далее Киев намерен назначать на должность без конкурса «путем заключения с ними контракта по результатам собеседования».

Полномочия по заключению контрактов возложены на министерство культуры Украины.

Аналогичная схема вводится на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей: там назначать руководителей учреждений культуры и снимать их с должности будут областные госадминистрации (разумеется, украинского подчинения).

Как новый порядок собираются внедрять на практике, учитывая что ни одна из перечисленных территорий Украиной не контролируется, не уточняется.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.01.20

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