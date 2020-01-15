В Крыму на младшеклассника упали футбольные ворота

В Крыму во время урока физкультуры на младшеклассника упали футбольные ворота.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел в поселке Новопокровка Кировского района. Во время урока у второклассников 10-летнего мальчика ударили по голове ворота для мини-футбола. Как оказалось, конструкция была изготовлена кустарным способом и должным образом не закреплена.

Ребенка с травмой головы отправили в детскую больницу Симферополя. Следователи начали в школе проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.20

В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство». / Украина определила новый порядок назначения руководителей учреждений культуры в Крыму и ЛДНР. / В Крыму складывается напряженная ситуация с водными запасами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»