В Севастополе завершено расследование дела об изнасиловании малолетних

В Севастополе завершено расследование и передано в суд дело об изнасиловании малолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в первой половине 2019 года у 30-летнего жителя Нахимовского района неоднократно гостила его знакомая с 5-летней дочерью. Мужчина тайком от женщины неоднократно совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера, снимая свои «развлечения» на телефон. Однажды девочка рассказала об этом девочка рассказала об этом матери, та обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что насилию подвергалась 10-летня дочь другой знакомой, некоторое время жившей вместе с ребенком у мужчины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Севастопольцу инкриминируют совершение серии насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.01.20

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