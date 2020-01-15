Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Донбассом

Украина готовит новые списки для обмена удерживаемыми лицами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом Зеленский не упустил случая пожаловаться Меркель на ЛДНР, убеждая её, что это не Киев, а республики нарушают «режим тишины».

Отметим, в ЛДНР заявляют, что обстрелы населённых пунктов Донбасса со стороны украинской армии не прекращаются с момента прихода Зеленского к власти.

Как сообщал «Новый День», последний обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной состоялся 29 декабря прошлого года.

Донецк передал Киеву 51 человека, забрал 61. Луганск принял 63 человека и отдал 25 задержанных украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.01.20

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