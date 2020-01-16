В разработке поправок в Конституцию РФ решили обойтись без крымчан

Крымчане не будут принимать участие в разработке проекта изменений основного закона России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В списке 75 человек, большинство их них должны пройти согласование, но вряд ли первоначальный перечень претерпит большие изменения.

Среди участников группы депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и региональных Законодательных собраний, представители благотворительных и общественных организаций, деятели науки, культуры (включая пианиста Мацуева и актера Машкова), спортсмены.

В списке нет ни одного представителя Республики Крым и Севастополя.

Кстати, измененная Конституция может лишить большинство жителей полустрова права в ближайшие 20 лет претендовать на пост президента страны: предлагается в основные требования для кандидатов на пост главы государства включить проживание в России до выдвижения не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 15.01.20

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