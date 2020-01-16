Накатались? Интенсивность движения поездов из материковой России в Крым сократилась

Интенсивность движения поездов из материковой России в Крым сократилась: теперь составы из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно будут ходить через день. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Как уже сообщал «Новый День», первый поезд из северной столицы отправился на полуостров 23 декабря. Составы, рассчитанные более чем на 500 пассажиров, курсировали каждый день. Однако после новогодних праздников поток желающих, очевидно, схлынул, поэтому было решено сократить интенсивность движения по маршруту вдвое.

Пока такой график вводится на зимний период.

Движение по маршруту «Москва – Симферополь» осуществляется в прежнем режиме: поезда в обоих направлениях отправляются ежедневно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.01.20

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