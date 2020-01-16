российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 января 2020, 10:36 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Тотальная перезагрузка по-крымски: Аксенов назначил главу Минюста

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении министра юстиции РК. Документ опубликован на официальном сайте республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера стало известно, что Олег Шаповалов, занимавший министерское кресло с 2014 года, отправлен в отставку в связи с истечением срока контракта.

А сегодня Шаповалов вновь назначен на эту должность. Таким образом, глава Крыма Сергей Аскенов демонстрирует объявленную им же «тотальную перезагрузку власти»: практически все прежние главы министерств сохранили места в новом крымском правительстве.

Симферополь Январь 16, Лиана Макоба

Симферополь Январь 16. Другие новости 16.01.20

Накатались? Интенсивность движения поездов из материковой России в Крым сократилась. / В разработке поправок в Конституцию РФ решили обойтись без крымчан. / Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Донбассом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Политика, Россия,