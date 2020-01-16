Тотальная перезагрузка по-крымски: Аксенов назначил главу Минюста

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении министра юстиции РК. Документ опубликован на официальном сайте республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера стало известно, что Олег Шаповалов, занимавший министерское кресло с 2014 года, отправлен в отставку в связи с истечением срока контракта.

А сегодня Шаповалов вновь назначен на эту должность. Таким образом, глава Крыма Сергей Аскенов демонстрирует объявленную им же «тотальную перезагрузку власти»: практически все прежние главы министерств сохранили места в новом крымском правительстве.

Симферополь Январь 16, Лиана Макоба

Симферополь Январь 16. Другие новости 16.01.20

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