Потенциального премьера РФ внесли на Украине в «черный список»

Украина отреагировала на кадровые перестановки в правительстве России: кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», националисты обвиняют потенциального премьера РФ в «сознательном нарушении государственной границы Украины» с целью проникновения в Крым. Правда, в Крыму он был летом 2015 года, а в «черный список» его внесли только вчера.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.01.20

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