Танцуют надзиратели с метлой: в Ялте анонсировали первый Международный бал дворников

В Ялте анонсировали первый Международный бал дворников.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, мероприятие собираются провести декабре и пригласить на него дворников из бывших республик СССР, а также из стран Западной Европы – Австрии, Германии, Турции, Греции. Плюс, приглашения будут направлены в зарубежные города-побратимы Ялты – например, в Баден-Баден и Ниццу.

«При подготовке мероприятия мы изучили опыт проведения знаменитых Венских балов, которых ежегодно проводится более 40, в том числе для представителей разных профессий, – заявил глава Ялты Иван Имгрунт. – У нас будет организовано традиционное торжество, с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья».

Отметим, что профессия дворника считается низкооплачиваемой во всех странах Европы, поэтому на работу предпочитают нанимать мигрантов, как правило, выходцев из стран третьего мира. У многих из них, порой, даже нет гражданства страны, которую они подметают, – только рабочая виза. Именно этих людей собираются пригласить на бал в Ялту или чиновники рассчитают на представителей каких-то элитных подразделений дворников, пока не понятно.

Не ясно, и кто будет выступать на балу в роли «санитарной роты» самой Ялты. Напомним, на днях глава Ялты заявил, что в городе не хватает дворников, поэтому до решения кадрового вопроса санитарный порядок должны поддерживать муниципальные служащие, включая сотрудников городской управы: «Нас достаточное количество, чтобы мы охватили всю территорию Большой Ялты, – отметил градоначальник. – Однако нынешнее безобразие с санитарным состоянием и благоустройством не вписывается ни в какие ворота!»

А решить проблему с нехваткой дворников в Ялте собираются за счет преференций (служебное жилье, повышение зарплаты) и расширения полномочий: «Городу необходимы ответственные люди, не только отвечающие за санитарную очистку города, но и выполняющие функции «квартальных надзирателей», существовавших в период царской России, в частности, смотреть за порядком на своем участке», – пояснил Имгрунт.

Так что кому выпадет честь вальсировать в форме ялтинских надзирателей на Балу дворников – настоящим профессионалам метлы и лопаты или их дублерам – чиновникам, пока сказать трудно.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 16.01.20

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