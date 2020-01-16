Противооползневое управление Крыма тратит бюджетные средства не по профилю своей работы

ГКУ РК Противооползневое управление (ПОУ – структура минстроя Крыма) тратит бюджетные средства не по профилю своей работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ПОУ провело закупки стоматологического оборудования для школы, которую строят в пригороде Симферополя Жигулина Роща (по данным базы ЕГРЮЛ поставщик бормашин, работавший в Санкт-Петербурге, находится в стадии ликвидации). Для этой же школы в разных городах страны покупались и мебель, и посуда, и «изделия демонстрационные». Общая сумма контрактов составила более 70 млн руб, источник финансирования – крымский бюджет.

Директором ПОУ является Виталий Хабаль, который еще в 2013 году возглавлял Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета «Днепр» (пансионат «Днепр») в Алуште. То есть в мебели и посуде он, несомненно, разбирается.

Справедливости ради надо сказать, что ПОУ занимается и прямыми обязанностями. Например, до октября-2019 судилось с Никитским ботаническим садом из-за того, что ботаники чинят препятствия для «свободного проезда строительной техники к земельному участку … по адресу пгт. Массандра, с кадастровым номером: 90:00:000000:411, являющимся местом выполнения строительно-монтажных работ по объекту: Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от мыса Монтодор до мыса Мартьян».

Суд долго разбирался, кто на самом деле производит эти работы, и Противооползневому управлению в иске отказал «так как истцом не доказано, каким образом нарушены его права и законные интересы», а реальный производитель работ – ООО «Тандем-проект» от исковых требований отказался.

Ранее ПОУ выступило заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г. Алушта». Сумма – 181 млн руб, в конкурсе победило ООО «Этк-Москва», основным видом деятельности которого является оптовая торговля электротехническим оборудованием. Информация о ходе работ и их результате в прессу не поступала.

Между тем, вчера стали известно, что во второй раз не нашлось желающих выполнить строительно-монтажные работы по объекту « Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз». Конкурс с ценой более 185 млн руб проводило уже Инвестиционно-строительное управление.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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