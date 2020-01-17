США несколько часов подглядывали за Крымом

Cтратегический разведывательный беспилотный аппарaт BBC США RQ-4 Global Hawk провел разведывательный полет у Черноморского побережья России.

По данным Plane Radar, БПЛА с бортовым номером 04-2021 вылетел с базы Сигонелла, расположенной на территории Италии, и направился в сторону Украины. В течение 4,5 часов беспилотник летал над линией разграничения в Донбассе, а затем взял курс на Крым. Облетев полуостров несколько раз, аппарат просканировал Черноморское побережье Краснодарского края.

Всего полет вдоль границ РФ занял около 6 часов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.01.20

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