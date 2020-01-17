В Севастополе уничтожили около 200 деревьев ради туалета

В Севастополе во время строительства нового парка на улице Николая Музыки спилили почти 200 деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Наш Севастополь», жители забили тревогу еще перед новым годом: в угоду элементам парка начали уничтожать деревья, за которыми сами жильцы ухаживали более 40 лет. Кроме того, снесли деревца, посаженные всего два года назад. Да и проект парка вызывает у жителей нарекания.

Поскольку чиновники на возмущение горожан не реагировали, они обратились к общественникам. Те организовали встречу жителей с представителями профильного ведомства.

«На место выехал начальник управления благоустройства Николай Аралин. Чиновник пытался убедить присутствующий актив жителей в том, что под нож были пущены больные деревья, – рассказали в общественной организации «Наш Севастополь». – На ремарку о том, что два года назад ГБУ «Парки и скверы» проводили обследование зеленых насаждений и признали их здоровыми, чиновник ответил: «Два года для сороколетних – пятидесятилетних деревьев – это большой срок. За это время они могли заболеть. На этом участке росло около 800 зеленых насаждений, из них спилено было менее 200».

Тем не менее, жители, осматривая спиленные стволы, отметили, что деревья вполне здоровы. И пришли к выводу, что уничтожили их просто для того, чтобы установить скейт-площадку, скалодром, туалет и прочие элементы парка.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.01.20

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