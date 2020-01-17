Крым станет отправной точкой для экспорта российских товаров в Сирию

Крым станет отправной точкой для экспорта российских товаров в Сирию – об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году через порты полуострова будет отправлено около 250 тысяч тонн зерна. Первые партии планируется отправить уже через пару месяцев.

Кроме того, по данным ТАСС, через Крым в Сирию пойдут стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, продукция химической промышленности, удобрения и товары крымских сельхозтоваропроизводителей.

Напомним, что в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в Крым из Сирии поставляют овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи, текстиль и бумажную продукцию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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