В Крыму закрывают канатную дорогу на Ай-Петри

В Ялте закрывается канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канатка отработает ближайшие выходные и будет остановлена с понедельника, 20 января. Причина – плановая профилактика и подготовка к новому туристическому сезону. Конкретные сроки простоя не уточняются. Возобновить работу обещают через 2 – 3 месяца.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 17.01.20

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