Спрошу у старших: Зеленский намерен согласовать кандидатуру премьер-министра в ходе «зарубежных консультаций»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен согласовать кандидатуры нового премьер-министра и некоторых членов правительства с зарубежными консультантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в президентской фракции «Слуги народа» в Верховной раде.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня украинский премьер Алексей Гончарук заявил об отставке. Вместе с ним, согласно Конституции Укрианы, должны уйти и все правительство.

Зеленский собирается провести консультации по новому составу кабмина в выходные: запланированы рабочие совещания, встречи с «ключевыми фигурами» из окружения президента и «зарубежные консультации по телефону».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.01.20

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