Украина приступает к глубинному минированию Азовского моря

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) после предварительной учебно-боевой подготовки заявили о скором начале донного минирования вдоль украинского побережья Азовского моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-центре «Операции объединённых сил» (ООС).

«Согласно плану боевой подготовки с корабельно-катерным составом тактической группы «Тритон», входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль.

Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов, после чего экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их на палубе и приведения в готовность», – говорится в сообщении.

После отработки практических занятий корабли направятся в море для минирования акватории.

«Уже вскоре для корабельно-катерной группой будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», – сообщили в ООС (бывшая АТО).

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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