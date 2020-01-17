Зеленский открыл охоту на «крыс» в кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в соцсети и СМИ «слили» запись разговора Гончарука с министрами, во время которого премьер критиковал президента за «примитивное понимание» экономических процессов и признавался, что сам является «полным профаном» в экономике. Запись оказалась подлинной.

Этой утечкой Гончарук и объяснил свое решение уйти в отставку, выступая сегодня в Верховной раде: он отметил, что таким образом хочет заслужить и подтвердить доверие президента страны: «Это связано с тем, что мы одна команда. Мы пришли во власть менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%».

И пока парламент решает, принимать отставку или нет, Зеленский поручил правоохранительным органам выяснить, кто сделал запись и распространил ее.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим. В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет».

Зеленский также требует в течение двух недель принять необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. «Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», – заявили в офисе главы Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.01.20

Украина приступает к глубинному минированию Азовского моря. / Германия решит, как защитить «Северный поток-2» от нападок Европы. Киев в ярости. / Спрошу у старших: Зеленский намерен согласовать кандидатуру премьер-министра в ходе «зарубежных консультаций». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»