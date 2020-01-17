Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования

На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Луганске сообщил со ссылкой на оперативные данные официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Члены различных украинских волонтерских организаций проводят работу в расположениях соединений, несущих службу в зоне операции оккупационных сил, с целью вовлечения военнослужащих в несанкционированные акции протеста против политики, проводимой начальником Генерального штаба ВСУ Хомчаком, касаемо масштабного сокрытия потерь среди военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения «ООС», – рассказал представитель командования республики.

По его словам, акции неповиновения пройдут с 18 по 22 января, командование предпринимает экстренные меры по недопущению мятежа.

«Командующий «ООС» генерал Кравченко отдал распоряжение командирам соединений резко пресекать любую работу представителей волонтерских организаций в подразделениях», – приводит «ПолитНавигатор» слова Осадчего.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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