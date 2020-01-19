В школах Севастополя обучают по «левым» учебникам

В каждой пятой школе Севастополя дети обучаются по «левым» учебникам. А во многих образовательных учреждениях учебных пособий вообще не хватает. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной городской прокуратурой.

«Установлено, что учащиеся обучались по учебникам и учебным пособиям, которые не включены в образовательные программы и были приобретены за счет средств родителей», – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, добавив, что ряд школьных библиотек не укомплектован учебниками и пособиями.

Прокуратура внесла представления руководителям гимназий № 5 и 10, школ № 6, 9, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 41 с требованием устранить выявленные недостатки.

Севастополь, Лиана Макоба

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