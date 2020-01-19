Митинг антифашистов в Киеве спровоцировал массовые призывы неонацистов к убийствам «левой сволочи»

В Киеве, Харькове и других городах Украины неонацисты рапространяют листовки и вывешивают баннеры с призывами убивать левых активистов и антифашистов.

Напомним, сегодня в Киеве прошёл антифашистский митинг, приуроченный к убийству праворадикалами в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуриной 19 января 2009 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», митинг в Киеве против пропаганды неонацизма на Украине начался в полдень.

Активисты украинских антифашистских движений держали плакаты с надпиями – «Прочь фашизм! Прочь капитализм», «Права человека – будущее Украины», «Хватит кормить ультраправых», «За неизвестными патриотами стоят известные депутаты», «Расформируйте полк АЗОВ» (запрещён в РФ), «Время бороться с убийцами» и другие.

В свою очередь, прибывшие к месту акции украинские неонацисты попытались сорвать митинг и устроить потасовку, выкрикивая нацистские лозунги.

Позже в соцсетях и на улицах городов появились призывы убивать «антифашистов», «москалив» и «левую сволочь». Однако, кроме упоминания абстрактных левых и антифашистов, раздаются призывы и к уничтожению конкретных активистов из украинского движения «РевДия» («Революционное действие»).

По мнению некоторых экспертов, акция антифашистов, на самом деле, устроена главой МВД Арсеном Аваковым с целью спровоцировать подконтрольных ему неонацистов на радикальные ответные действия.

Таким образом, по словам экспертов, Аваков подогревает напряжённую атмосферу на Украине, чтобы продемонстрировать президенту Зеленскому свою нужность на посту министра внутренних дел.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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