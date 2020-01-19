Работаем с пинка: в Симферополе началось строительство многострадального коллектора

В Симферополе началось строительство многострадального коллектора глубокого заложения – для того, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки, пришлось вмешаться лично президенту России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство начали еще на закате советской эпохи – в 1990 году. Проложили 2 километра, и на этом дело застопорилось. Несколько лет власти обещали достроить коллектор, но потом проект забросили.

О недострое вспомнили в 2014 года, когда после перехода Крыма под юрисдикцию России, на полуостров хлынул поток федеральных средств. Эксперты обследовали то, что успели построить в 1990 году, и пришли к выводу, что объект восстановлению не подлежит.

Поэтому решено было проложить новый, длиной 17 км, по маршруту от Екатерининского сада вдоль реки Салгир и под ней, через Гагаринский парк, под железной дорогой, вдоль Евпаторийского шоссе и под ним, под трассой «Таврида» до очистных сооружений на территории Укромненского поселения. На всем протяжении стоки должны двигаться самотеком.

Первоначально проект оценили в 22 млрд рублей. С 2016 по 2018 было проведено шесть конкурсов на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, все они были признаны не действительными.

В начале 2019 подрядчика, наконец, нашли: победителем аукциона стоимостью 11 миллиардов рублей на проектирование и строительство тоннеля стала компания «Тоннельгеострой» из Санкт-Петербурга, принадлежащая миллиардеру Сергею Шульжику.

«Летом 2019 года 500 миллионов выделенные на проектирование посчитали недостаточными и выделили ещё столько же. Итогом проектирования стал вывод о том, что 11 миллиардов на строительство коллектора не хватит и сумма должна быть в два раза больше (о чём изначально говорили эксперты), – пишет telegram-канал #ЧКХ. – Добрейшей души федеральный центр согласился увеличить в два раза финансирование, но попросил вернуть начальные 11, из которых миллиард канул в лету.

Работы по проекту должны были начаться в конце 2019, но стартовали только сейчас. После совещания под председательством президента Владимира Путина в Ялте правительство Республики спешно нашло «потерянный миллиард», а губернатор Аксёнов, по слухам, выслушал беспрецедентное количество критики.

Строительство коллектора вызывает большие опасения у жителей города, так как по проекту, коллектор в нескольких местах будет проложен прямо под действующей рекой Салгир, а водный кодекс запрещает строительство в защитной зоне рек».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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