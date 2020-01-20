99 лет автономии: Крым отмечает День Республики

В Крыму отмечают День Республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 января 1991 года был организован Всекрымский референдум, на котором жителям полуострова предложили ответить на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?".

В голосовании приняли более участие 1 млн 441 тысяч человек (81,3% жителей полуострова). За воссоздание Крымской АССР высказались 93,26%. Это был первый референдум, проведенный в СССР.

Второй раз свое желание создать автономию крымчане подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

В календаре праздников 20 января как День Республики Крым был установлен в 2009 году, после перехода полуострова в состав России праздник подтвердили региональным законом.

Кстати, в текущем году исполнится 99 лет с момента образования Крымской АССР: в 1921 году автономия была создана в составе Российской Федерации и просуществовала до 1945 года. В связи с выселением крымских татар и представителей других народов статус территории понизили, а в 1991 году восстановили на несколько других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной автономией.

26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крыма Крымская АССР была переименована в Республику Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.20

В Кремле признали, что поправки в Конституцию ограничат права крымчан, и обещали подумать. / Работаем с пинка: в Симферополе началось строительство многострадального коллектора. / Отбой тревоги: нападение националистов на Удовиченко предотвратили украинские пограничники. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»