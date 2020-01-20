В Крыму выросло число безработных

В Крыму увеличилась численность безработных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в декабре 2019 года количество состоящих на учете ГКУ РК Центр занятости населения» в статусе безработных составило 5 тыс 920 человек, что на 5,7% больше показателей ноября.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Республике Крым в декабре 2 составил 0,6% от численности рабочей силы.

Потребность в работниках на конец декабря снизилась на 6,2% по сравнению с ноябрем: работодатели завили 13 тысяч 166 вакансий, из них по рабочим профессиям – 6 тысяч 712.

Симферополь, Лиана Макоба

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