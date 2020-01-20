Крым и Севастополь разграничили территорию

Главы Республики Крым и Севастополя подписали документ об установлении границ между субъектами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о необходимости подобного разграничения поднимался неоднократно: отсутствие согласованной границы создает трудности в использовании ряда земельных участков и не позволяет утвердить генеральный план развития Севастополя. В 2016 году была даже создана соответствующая рабочая группа.

В октябре минувшего года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что границы будут установлены до конца декабря.

Теперь стало известно, что документ, наконец, подписан. Теперь его должны ратифицировать региональные парламенты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.20

В Крыму выросло число безработных. / Скандальный крымский бизнесмен проиграл кассационный суд по делу о конструкции, возведенной на чужой земле. / У юных крымчан возникли проблемы с получением паспортов РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»