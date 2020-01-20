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Понедельник, 20 января 2020, 17:14 мск

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Украина вводит запрет на въезд автомобилей с номерами ПМР

Фото: moldovenii.md

Автомобилям с номерами Приднестровской Молдавской Республики будет запрещено пересечение украинской границы с апреля 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

В ответ власти Приднестровья уже объявили, что не будут пропускать на Украину автомобили с номерами Республики Молдова.

Отметим, что Кишинёв при «ориентированном на Россию» президенте Молдовы Игоре Додоне постоянно вводит дискриминационные меры против Тирасполя (столица ПМР). Последний скандал возник в связи с тем, что банки Молдовы временно заморозили счета приднестровских предприятий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.20

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