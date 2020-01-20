Севастопольских чиновников отправили в общественный туалет

В Севастополе решили провести инвентаризацию общественных туалетов. Соответствующее поручение дал врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению градоначальника все общественные туалеты в городе «находятся в странном состоянии – половина из них закрыты, часть из них вообще не понятно по какому принципу работает. Количество жалоб по этому поводу достаточно большое и не прекращается».

В ходе инвентаризации планируется выяснить число работающих и неработающих сортиров, на чьем балансе они находятся, проанализировать, как они обслуживаются и убираются, а также насколько они доступны для маломобильных групп населения.

В рейд по туалетам отправили вице-губернатора Владимира Базарова.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.01.20

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