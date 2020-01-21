Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ивана Яцкина задержали в октябре 2019 года, увезли в Москву и поместили в следственный изолятор «Лефортово».

«Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», – рассказал адвокат Яцкина Николай Полозов.

Адвокат отметил, что его подзащитный страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи. Кроме того, Яцикин

многодетный отец, и в ближайшее время в его семье появится еще один ребенок.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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