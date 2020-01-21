Крым тратит в 4 раза больше, чем зарабатывает

Дефицит бюджета Республики Крым в 2019 году составил 275,3 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер, глава республиканского Минфина Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем доходов бюджета республики в минувшем году составил 176,8 млрд рублей, или 97,4% от плана. Доля собственных доходов в общем общем объеме едва превышает 26%, все остальное – поступления из федеральной казны.

Объем расходов – 177,1 млрд рублей, или 94,6% к общему объему утвержденных расходов бюджета на 2019 год.

Напомним, на 2020-2022 годы в РК принят бездефицитный бюджет.

Симферополь, Лиана Макоба

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